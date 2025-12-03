Her derde deva

G.Saray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina süre aldığı her dakikanın hakkını sonuna kadar veriyor. Başarılı futbolcu orta alanda rakiplerine karşı inanılmaz bir performans sergilerken zorunluluk hallerinde görev aldığı stoperde de inanılmaz işler başarıyor. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak F.Bahçe'ye karşı savunmada görev yapmak zorunda kalan Gabonlu oyuncu, 3 maçın da yıldızı olmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

RAFA-ONUACHU-NESYRI!

İlk olarak Beşiktaş derbisinde 34. dakikada Davinson Sanchez'in atılmasının ardından stopere geçen Mario Lemina, maç boyunca Rafa Silva'ya adım attırmadı. Trabzonspor önünde ligin gol kralı Paul Onuachu'yu marke eden ve pozisyona sokmayan Lemina, son olarak F.Bahçe derbisinde En Nesyri'yi tamamen bitirdi ve top göstermedi. Uzatmalarda Jhon Duran'ın attığı golde Arda Ünyay'ın hatası nedeniyle gol yiyen sarı-kırmızılılar, 3 maçta Lemina stoperdeyken başka gol yemedi.