Gizli kahraman Lucas Torreira

Her Kadıköy deplasmanında olduğu gibi yine harika bir performans sergileyen Torreira, maçın gizli kahramanlarından birisi oldu. Maçın uzatmalarında bir hava topunda Kazımcan ile çarpışan ve kafasına bandaj yapılan Uruguaylı, daha sonra yerini Berkan'a bıraktı. Ancak orta alanda iki kişilik performansıyla takımını yine rahatlattı. Maçı kart sınırında bitirdi, Samsun maçında sahada olacak.