TRANSFER HABERİ | Galatasaray’da Anguissa ısrarı! Okan Buruk çok istiyor

Transfer çalışmalarını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gerçekleştiren Galatasaray'da uzun süredir gözler Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa'nın üzerine çevrilmiş durumda. Daha önce Napoli'den Osimhen'i renklerine katan sarı-kırmızılılar bu kez de 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ancak bu kez Napoli oyuncusu ile yola devam etmek istiyor. Anguissa, kulübünün kendisi için yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifini henüz kabul etmiş değil.