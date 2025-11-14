TRANSFER HABERİ | Galatasaray’da Anguissa ısrarı! Okan Buruk çok istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Napoli'nin sözleşme uzatma teklifini ağırdan alan Frank Zambo Anguissa için ocakta masaya oturmaya hazırlanıyor. Transfer gerçekleşmezse yaz döneminde ikinci hamle yapılacak. Osimhen faktörü ve oyuncunun Galatasaray ilgisinden memnuniyeti, süreci olumlu etkiliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Transfer çalışmalarını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gerçekleştiren Galatasaray'da uzun süredir gözler Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa'nın üzerine çevrilmiş durumda. Daha önce Napoli'den Osimhen'i renklerine katan sarı-kırmızılılar bu kez de 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Ancak bu kez Napoli oyuncusu ile yola devam etmek istiyor. Anguissa, kulübünün kendisi için yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifini henüz kabul etmiş değil.
HEM 6 HEM 8 OYNUYOR
Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun kalan, kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için görüşmeleri ağırdan alıyor ve Türkiye seçeneğini de değerlendiriyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Anguissa hem 6 hem de 8 numarada forma giyebiliyor.
Güçlü yapısı ve topla hücuma çıkabilmesinin yanı sıra skor katkısı da verebilen bir oyuncu. Okan Buruk'un olumlu raporu sonrasında ocak ayında Napoli'nin kapısını çalacak olan yönetim, mutlu sona ulaşamazsa yaz ayını bekleyecek.
NAPOLI RAHATSIZ
Anguissa ile sözleşme uzatmak isteyen ancak henüz mutlu sona ulaşamayan Napoli, G.Saray'ın ilgisinden çok rahatsız. Daha önce Victor Osimhen transferinde Napoli Başkanı Laurentiis ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, yeniden zorlu bir transfer sürecine gireceğe benziyor.
OSIMHEN FAKTÖRÜ
Anguissa daha önce Napoli'de Victor Osimhen ile de birlikte forma giydi. İki Afrikalı futbolcunun arasının çok iyi olduğu ve zaman zaman konuştukları biliniyor. Osimhen'in de G.Saray'da olması ve sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı gitmesi nedeniyle de Anguissa transfere sıcak yaklaşıyor.
Bu sezon Napoli forması altında 15 resmi karşılaşmaya çıkan Anguissa, takımın en önemli savunma güçlerinden birisi olmasına karşın önemli bir tabela katkısında bulundu. 4 kez rakip fileleri havalandıran Kamerunlu oyuncu 2 de asist yaparak kariyerinin en verimli dönemlerinden birisine imza atıyor.
8 HAFTA YOK!
Napoli, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Anguissa'nın sol uyluk kemiğinde lezyon tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki yıldız, 8-12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.