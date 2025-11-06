CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Osimhen için flaş karar! Eğer ayrılmak isterse...

Galatasaray'da sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden birisi haline gelen Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık yönetim önlemini aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Türkiye'de transfer rekoru kırarak 75 milyon euro karşılığında G.Saray'a transfer olan Victor Osimhen, kısa süre içerisinde kırılmadık rekor bırakmadı. Sergilediği futbol ve gösterdiği aidiyet duygusu ile kendisini G.Saraylı taraftarlara adeta aşık eden Osimhen, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dünyanın sayılı forvetleri arasında gösterilen Nijeryalı oyuncu ile somut alarak en yakından ilgilenen takım İspanyol devi Barcelona oldu. Ancak mali sıkıntı içerisinde bulunan Barcelona'nın Osimhen'in üç haneli bonservis bedeline çıkması pek olası gözükmüyor. Özellikle İngiliz kulüpleri G.Saray'ın her maçını mercek altına alırken, Osimhen'i transfer etmeyen herkes pişman olmuş durumda.

Liverpool maçında da Konate ve van Djik'a zor anlar yaşatıp mücadelenin tek golüne imzasını atan Osimhen, Ada'daki büyük takımların da radarına girmiş durumda. Yine de G.Saray yönetimi başarılı futbolcuyu satmaya kesinlikle sıcak bakmıyor.

İSTERSE KALIR

G.Saray yönetiminin Osimhen konusundaki tavrı ise çok net. Sarıkırmızılı yönetim 100 milyon euro da teklif gelse Osimhen'i satmak istemiyor.

Eğer Nijeryalı futbolcu takımda kalmak isterse Başkan Dursun Özbek gelecek bütün astronomik teklifleri geri çevirerek Osimhen'i tutacak. Ancak Osimhen gitmekte ısrar ederse 120 milyon euro'nun altına ayrılması mümkün değil.

