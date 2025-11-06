TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Osimhen için flaş karar! Eğer ayrılmak isterse...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Türkiye'de transfer rekoru kırarak 75 milyon euro karşılığında G.Saray'a transfer olan Victor Osimhen, kısa süre içerisinde kırılmadık rekor bırakmadı. Sergilediği futbol ve gösterdiği aidiyet duygusu ile kendisini G.Saraylı taraftarlara adeta aşık eden Osimhen, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dünyanın sayılı forvetleri arasında gösterilen Nijeryalı oyuncu ile somut alarak en yakından ilgilenen takım İspanyol devi Barcelona oldu. Ancak mali sıkıntı içerisinde bulunan Barcelona'nın Osimhen'in üç haneli bonservis bedeline çıkması pek olası gözükmüyor. Özellikle İngiliz kulüpleri G.Saray'ın her maçını mercek altına alırken, Osimhen'i transfer etmeyen herkes pişman olmuş durumda.