Galatasaray’da Osimhen fırtınası! Mbappe ve Kane ile yarışıyor

Şampiyonlar Ligi'nde iki hafta sonunda aldığı iki harika galibiyetle 6 puan toplayan ve 14. sırada yer alan G.Saray'da, Victor Osimhen'in performansı izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Frankfurt deplasmanında yokluğu hissedilen Nijeryalı futbolcu, Liverpool ve Bodo Glimt maçlarında sahadaki yerini alarak üst üste galibiyetlerde aslan payını üstlenmişti. Attığı gollerin yanı sıra hücum presi ve sahadaki mücadelesi ile de alkış toplayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışına da dahil oldu.

HİÇ DURMUYOR

Geride kalan 3 haftada attığı 3 golle kendisine 6. sırada yer bulan Osimhen, zirvedeki 5'er gollü Mbappe ve Kane'i takip ediyor. Avrupa kupalarında forma giydiği üst üste 7 maçta da gol sevinci yaşayıp adını G.Saray tarihine yazdıran Nijeryalı oyuncu, attığı son 3 golü 145 dakikaya sığdırdı. Her 48 dakikada bir gol sevinci yaşayan Osimhen, bu alanda Harry Kane, Martinez ve Barnes'in ardından skor yüzdesi en yüksek futbolcu oldu. Daha fazla gol şansı yakalamasına karşın başta Yunus Akgün olmak üzere takım arkadaşlarını düşünen Osimhen, kısa sürede G.Saray'da efsaneleşti.

15

Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol pozisyonuna girerek bu alanda üçüncü futbolcu oldu.

5

Bu sezon 8. resmi maçına Bodø Glimt karşısında çıkan Victor Osimhen, toplamdaki 5. golünü kaydetti.