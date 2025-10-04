CANLI SKOR ANA SAYFA
Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:41
Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz.

Singo stattan böyle ayrıldı!
4
