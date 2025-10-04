Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:47
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, 1-1'lik beraberliğin ardından sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, derbinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."

"10 kişi kaldıktan daha üstün ve iyiydik. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksik kalmamıza rağmen neler yapabileceğimizi, rakibimizden daha iyi olabileceğimizi gösterdik. Bunlar iyi yanlarımız. Ama maça başlangıç şeklimiz üzüleceğimiz yer. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum."

"YASİN KOL'UN DURDURDUĞU POZİSYON..."

"Maçta bariz hakem hataları vardı. Özellikle ikinci yarıda çok net bir pozisyonda 3 pas yaptıktan sonra sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in oyunu durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu umarım bize anlatırlar."

