Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: Galatasaray yenmesi zor bir takım

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 21:46
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"G.SARAY YENMESİ ZOR BİR TAKIM"

"Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık.

Galatasaray'ın Frankfurt maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum.

Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım.

Galatasaray, Palace'a göre farklı bir takım. Yenmesi de zor bir takım. Ligde 7'de 7 yaptılar. Mental olarak da güçlü olduklarını düşünüyorum. Galatasaray rakip olarak bizim için zor bir takım. Ama Palace ve Galatasaray çok farklı takımlar ve onları karşılaştıramam.

Futbol gittikçe duran top oyununa döndü. Premier Lig'de duran toplara daha çok odaklanıldı. Çünkü kalecilere duran toplara müdahaleye İngiltere'de daha çok izin veriliyor. Galatasaray'ın duran top başarısını biliyoruz. Biz de geçen sene duran topta iyiydik. Benim futbolculuk dönemimde duran top organizasyonu olmazdı ama şu an farklı. Bu da ne kadar önemli konu olduğunu gösteriyor."

