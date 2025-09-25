Liverpool zengin edecek

Tarihinin en pahalı kadrosunu kuran G.Saray, yarınki Alanya maçının ardından gerçek hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak. Salı günü Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu maçtan önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Olası bir galibiyette 2.1 milyon euro alacak olan Cimbom, bilet ve ürün satışlarıyla da para basacak.