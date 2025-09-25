CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray 23 milyon Euro geldi

UEFA bu hafta Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımlara ödemelerini yaptı. Sarı-kırmızılılar kasasına koyduğu 23 milyon euro ile rahat bir nefes aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Süper Lig'de önüne geleni deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği başlangıcı yapamadı. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir üzüntü yaşarken, UEFA'dan gelen haber ufak da olsa bir teselli yarattı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 takıma ödemelerini yaptı. Sarıkırmızılıların payına düşen 23 milyon euro kulübe yatırıldı. BU sezon Avrupa'dan minimum 30 milyon euro, sergileyeceği başarılı performansa göre ise çok daha fazlasını kazanma ihtimali olan G.Saray, kasasına yatan para ile borçları ödeyecek. Böylece 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak. Bu para ile kısa vadeli borçlar, futbolcuların aylık ödemeleri ile geçtiğimiz sezonun piyonluk primleri de yatırılacak.

