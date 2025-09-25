23 milyon Euro geldi

Süper Lig'de önüne geleni deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği başlangıcı yapamadı. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir üzüntü yaşarken, UEFA'dan gelen haber ufak da olsa bir teselli yarattı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 takıma ödemelerini yaptı. Sarıkırmızılıların payına düşen 23 milyon euro kulübe yatırıldı. BU sezon Avrupa'dan minimum 30 milyon euro, sergileyeceği başarılı performansa göre ise çok daha fazlasını kazanma ihtimali olan G.Saray, kasasına yatan para ile borçları ödeyecek. Böylece 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak. Bu para ile kısa vadeli borçlar, futbolcuların aylık ödemeleri ile geçtiğimiz sezonun piyonluk primleri de yatırılacak.