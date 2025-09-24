Yunus Akgün’e tam not

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, son 3 maçta 3. golünü kaydetti. Bu sezon parçalı formayla 7 maça da lk 11 çıkan Yunus, ligin ilk 4 haftasını boş geçmişti. Ardından Eyüpspor ağlarını sarsan milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçında gol atmıştı. Son olarak Konyaspor filelerini havalandıran Yunus Akgün, bu sezonki gol sayısını 3 yapmış oldu.