Galatasaray 3-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı!

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira kaydetti. Tümosan Konyaspor'un golü ise 80. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Trendyol Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayan Galatasaray, 18 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Bir maçı eksik Tümosan Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak; Tümosan Konyaspor ise sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.

49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.

80. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazandı.