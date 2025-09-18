Galatasaray taraftarından Almanya'da protesto: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray'da, deplasman tribünündeki yerlerini almak için Deutsche Bank Park'a hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar İsrail'i protesto etti.
Galatasaray taraftarları "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük!" sloganları attı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşma için Frankfurt Stadı'na hareket ediyor: 🗣️"Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber" 🗣️"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" pic.twitter.com/EcOei8lwNJ— AA SPOR (@aa_spor) September 18, 2025