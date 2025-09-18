Galatasaray taraftarından Almanya'da protesto: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray'da, deplasman tribünündeki yerlerini almak için Deutsche Bank Park'a hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Galatasaray taraftarları "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük!" sloganları attı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER