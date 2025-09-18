CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray taraftarından Almanya'da protesto: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!

Galatasaray taraftarından Almanya'da protesto: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi Almanya sokaklarında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!" protestosunda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 22:13 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 01:30
Galatasaray taraftarından Almanya'da protesto: Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray'da, deplasman tribünündeki yerlerini almak için Deutsche Bank Park'a hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Galatasaray taraftarları "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük!" sloganları attı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

