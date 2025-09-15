CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper etkisi

Galatasaray'da Barış Alper etkisi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz etkisi Eyüpspor maçında bir kez daha ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda 0-0 giden mücadelede oyuna giren barış Alper adeta maçı Galatasaray'a taşıyan oyuncu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Galatasaray'da Barış Alper etkisi

Suudi Arabistan ekibi NEOM'A transfer sürecinde ayrılmak isteyen ancak kulüpte kalmaya karar veren Barış Alper Yılmaz, bu sürede idmanları kaçırmış ve 2 maçta da kadroya alınmamıştı. Eyüp önünde kadroya dahil edilen ve 57'de oyuna giren Barış Alper, takımı için ne kadar önemli bir isim olduğunu göstermiş oldu. Sahaya adımını attıktan sonra Eyüp kalesini bombalayan Barış, 33 dakikada en fazla şut çeken isim oldu.

ALMANYA'DA SAHAYA

Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini de kazanan milli yıldızın bir şutu da direkten döndü. Yunus Akgün'e de attığı golde asist yapan Barış, G.Saray için terinin son damlasına kadar savaşacağını gösterdi. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan "Siz mutlu, ben mutlu" paylaşımı yapan Barış Alper, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların da gönlünü kazanmayı başardı. Milli oyuncunun, Frankfurt maçıyla birlikte 3 haftadır kaybettiği ilk 11'deki yerini geri kazanması bekleniyor.

