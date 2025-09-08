GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Porto kalecisi Diogo Costa için 45 milyon Euro talep edildiğini açıklamıştı.
Portekiz kulübünden Buruk'a yanıt geldi... A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Okan Buruk'un Diogo Costa için "45 milyon euro istediler" sözlerini yalanlayarak, Galatasaray'a resmi yazı gönderdi ve kalecinin serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu vurguladı.
G.SARAY'A RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ
Portekiz kulübü, açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasına dikkate alarak sarı kırmızılı kulübe mektup gönderdi.
"Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest maddesindeki 75 milyon Euro bedel olduğu" belirtildi.