Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Diogo Costa için Portekiz ekibi Okan Buruk'un sözlerine yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 16:28
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Porto kalecisi Diogo Costa için 45 milyon Euro talep edildiğini açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

Portekiz kulübünden Buruk'a yanıt geldi... A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Okan Buruk'un Diogo Costa için "45 milyon euro istediler" sözlerini yalanlayarak, Galatasaray'a resmi yazı gönderdi ve kalecinin serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu vurguladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

G.SARAY'A RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Portekiz kulübü, açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasına dikkate alarak sarı kırmızılı kulübe mektup gönderdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!

"Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest maddesindeki 75 milyon Euro bedel olduğu" belirtildi.

