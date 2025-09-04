Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer olabilmek için flaş hamle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli yıldızdan son olarak sarı-kırmızılılara transfer olabilmek adına flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri ile taraftarlarını coşturan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Milli yıldızdan "Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Galatasaray'ı çok istiyorum" mesajını alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. Inter, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Ocak ayına kadar Hakan'ı bırakmak istemiyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayına bırakmadan 12 Eylül'e kadar bitirmek istiyor. G.Saray'ın, Hakan için Inter kulübüne 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis rakamı teklif ettiği belirtildi.

Hakan'ın Galatasaraylı yöneticilere "Avrupa listesinde yokum. Yazılabilseydim süper olurdu. Ama ben bunu sorum etmiyorum. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. Benim şu anda tek dileğim, İlkay Gündoğan gibi Galatasaray formasını giyebilmek" dedi.


