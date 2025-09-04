Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer olabilmek için flaş hamle!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri ile taraftarlarını coşturan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Milli yıldızdan "Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Galatasaray'ı çok istiyorum" mesajını alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. Inter, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Ocak ayına kadar Hakan'ı bırakmak istemiyor.