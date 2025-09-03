CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Galatasaray'da gündeme son olarak Ademola Lookman gelmişti. Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklif yapan sarı kırmızılılara Atalanta'dan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 16:36
TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Cimbom UEFA'ya listesini bildirmeden önce gündemine Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman'a teklif yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Nijeryalı futbolcunun kulübünden Galatasaray'a yanıt geldi.

TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

TRANSFERİ RAFA KALKTI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Ademola Lookman için yaptığı teklife Atalanta olumsuz yanıt verdi ve Lookman transferi rafa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu bu sezon Atalanta formasıyla resmi maçta görev almadı.

