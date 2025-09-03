TRANSFER HABERİ - Atalanta'dan Galatasaray'a Ademola Lookman yanıtı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı. Cimbom UEFA'ya listesini bildirmeden önce gündemine Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman'a teklif yapmıştı. Nijeryalı futbolcunun kulübünden Galatasaray'a yanıt geldi. TRANSFERİ RAFA KALKTI Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Ademola Lookman için yaptığı teklife Atalanta olumsuz yanıt verdi ve Lookman transferi rafa kalktı. Kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu bu sezon Atalanta formasıyla resmi maçta görev almadı.