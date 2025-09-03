İlkay artık Aslan

Cimbom'da İlkay Gündoğan heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile her konuda anlaşan Galatasaray, 34 yaşındaki deneyimli yıldızı dün İstanbul'a getirdi ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Başarılı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan Galatasaray, son olarak İlkay Gündoğan'da mutlu sona ulaştı.

Kaleci transferinde Uğurcan Çakır hamlesiyle ses getiren Aslan, öncesinde Victor Osimhen, Leroy Sane ve Wilfried Singo gibi dünyaca ünlü tanınan futbolcuları kadrosuna katmıştı. Son olarak Manchester City'den İlkay da transfer edildi. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak İlkay Gündoğan'a Manchester City de özel bir mesajla veda etti.

ÇOCUKLUK HAYALİM GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarlarının karşıladığı İlkay özel açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki orta saha, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim.

Bizim için gurur verici" dedi.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜM

Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok sevinçli olduğunu aktaran İlkay, "Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile mayıs sonu, haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı" yorumunu yaptı. Leroy Sane ve Okan Buruk ile konuştuklarını aktaran başarılı yıldız, "Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz.

Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti" diye konuştu.

İLK ÜÇLÜ ŞOVU

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür eden İlkay Gündoğan, yeni transferlerin klasikleşen ilk 3'lüsünü de yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlarla beraber tezahüratlar yapan İlkay, tek tek fotoğraf çektirdi, imza attı.

AİLESİYLE BERABER İSTANBUL'DA

İlkay Gündoğan, ailesiyle beraber İstanbul'a geldi. Başarılı futbolcu eşiyle birlikte Galatasaray atkısı takarken, "Ailem çok mutlu.

Bu transferi çok istediler. İstanbul'u ve Galatasaray'ı seviyoruz" diye aktardı.

YUVAMA GELDİM

İlkay Gündoğan, ailesiyle beraber Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu anımsatarak, "Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici" yorumunu yaptı.

5 YILDIZLI PAYLAŞIM

Transfer görüşmelerinin ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'a özel uçakla gelen İlkay Gündoğan, Galatasaray atkısıyla objektiflerin karşısına geçti.

Deneyimli futbolcu, GS TV için özel kareler paylaştı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI

Sarı-kırmızılı takımın yeni yıldızı İlkay Gündoğan, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Çocukken giydiği Galatasaray şapkalı fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan İlkay, "Çocukluk sevdama kavuştum" dedi.

SANE İLE BULUŞUYOR

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Leroy Sane ile Galatasaray'da yeniden buluşuyor.

İkili uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydi.