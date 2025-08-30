GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez: Takıma gol katkısı vermek beni mutlu ediyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda ilk golün sahibi ve ligdeki 4000. golü kaydeden Davinson Sanchez mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:55
Galatasaray'ın ligdeki 4000. golünü kaydeden Davinson Sanchez mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Davinson Sanchez: "Mutluyuz. Böyle maçlar gelişmenize yardımcı olur. Daha iyisini yapabilirdik. Sezon boyu çok uzun. Oyun oturacaktır. Kadromuz geniş. Herkesin içine gireceği bir oyun geliştirmeye çalışıyoruz. Bu zaman alacaktır."

4000. GOL HAKKINDA

"4000. golü attığımı bilmiyordum. Elbette bunlar tarihi şeyler ama önemli olan 3 puanı almamız. Defans oyuncusuyum ama takıma gol katkısı vermek beni mutlu ediyor." dedi.

SON DAKİKA
