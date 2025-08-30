GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez: Takıma gol katkısı vermek beni mutlu ediyor

Galatasaray'ın ligdeki 4000. golünü kaydeden Davinson Sanchez mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Davinson Sanchez: "Mutluyuz. Böyle maçlar gelişmenize yardımcı olur. Daha iyisini yapabilirdik. Sezon boyu çok uzun. Oyun oturacaktır. Kadromuz geniş. Herkesin içine gireceği bir oyun geliştirmeye çalışıyoruz. Bu zaman alacaktır."

4000. GOL HAKKINDA

"4000. golü attığımı bilmiyordum. Elbette bunlar tarihi şeyler ama önemli olan 3 puanı almamız. Defans oyuncusuyum ama takıma gol katkısı vermek beni mutlu ediyor." dedi.