Kerem Aktürkoğlu'nun F.Bahçe'ye transferinde Galatasaray da kazandı!

Benfica, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, 22,5 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeneceği ve bonuslarla birlikte toplam tutarın 25 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.

Benfica, Galatasaray'ın oyuncunun sözleşmesinde bulunan öncelik hakkı kapsamında bilgilendirildiğini de duyurdu. Galatasaray, transferde Benfica'nın elde edeceği kârın yüzde 10'unu alma hakkına sahipti.

İŞTE G.SARAY'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu maddenin gerçekleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip 2.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.