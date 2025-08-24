GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi zemin sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"OYNAMAK İÇİN BİR BAHANE YOK"

Okan Buruk: "Kayserispor 1 tane maç oynadı, Başakşehir deplasmanı, bu 2. maçları. Bizim ligde 3. maçımız. Güzel bir zemin var, tebrik etmek gerekiyor. Bu sene hep zeminlerin kötü oluşu konuşuluyor. Kayserispor'u tebrik etmek gerekiyor. Hava şartları da uygun. Bu anlamda iyi bir maç havası. İki takım için de, oynamak için de bir bahane yok."

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Rakibimiz transfer tahtasını açtıktan sonra transferler yaptı. Geçen haftaya göre 11'lerinde farklılıklar var. Ligin önemli oyuncularından biri var hücumlarında. Oyun içinde yer değiştirmeler de göreceğiz. İyi bir geçiş takımı. Topa sahip olmamız önemli. En önemlisi kendi istediğimiz oyunu ortaya koymak. Konsantrasyonumuz iyi gözüküyor. Dünkü antrenman iyiydi. Sahaya çıkışlarına baktığımızda iyi hazırlandık. O yüzden kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her maç zor. Rakibimizin de değişen oyuncu tercihleri var. Tek maç oynadılar. Bugün inşallah kazanıp 3 maç 9 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.