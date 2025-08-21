Aslan’da Barış planı

Bir yandan takıma yapılacak yeni transferlere yoğunlaşan Galatasaray, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Bazı teklif gelen isimlerle yollar ayrılırken, bazıları için ise görüşmeler yapılıyor. Teklif gelen o isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Sezona fırtına gibi başlayan ve Galatasaray'ın ligde kazandığı iki maçta attığı 6 golün 5'ine katkı sağlayan Barış için Suudi ekibi NEOM bir kez daha kapıyı çaldı.

SUUDİLER OYUNCUYA SERVET ÖNERDİ

Suudi yetkililer, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper Yılmaz'a senelik 10 milyon euro önerdi. Yıldız oyuncunun aklı karıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp oyuncu için 50 milyon euro bonservis istediğini ikinci görüşmede de yineledi. Şu anda iki görüşmede de sonuç çıkmadı. Suudi yetkililerin, Barış Alper Yılmaz için önümüzdeki günlerde Galatasaray'a üçüncü teklifini yapması bekleniyor. G.Saray, bırakmaya sıcak değil.

EN DOĞRU KARAR VERİLİR

TV100'de Kale Arkası programına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper hakkındaki soruya; "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var, başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir'' yanıtını vermişti.