Galatasaray, o transferden vazgeçti!

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen ile sözleşme imzalayan Galatasaray, sağ bek transferi için yoğun çaba sarf ediyor.
Sacha Boey, Ainsley Maitland-Niles, Benjamin Pavar ve Wilfred Singo gibi isimleri gündeminde tutan Galatasaray'da Paulo Henrique'nin ismi de geçmişti.
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 14 Ağustos günü itibarıyla sarı-kırmızılılar, Paulo Henrique transferinden vazgeçtiğini Vasco da Gama'ya bildirdi.
PERFORMANSI
Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.