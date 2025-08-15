Galatasaray, o transferden vazgeçti!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen ile sözleşme imzalayan Galatasaray, sağ bek transferi için yoğun çaba sarf ediyor.

Sacha Boey, Ainsley Maitland-Niles, Benjamin Pavar ve Wilfred Singo gibi isimleri gündeminde tutan Galatasaray'da Paulo Henrique'nin ismi de geçmişti.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 14 Ağustos günü itibarıyla sarı-kırmızılılar, Paulo Henrique transferinden vazgeçtiğini Vasco da Gama'ya bildirdi.

PERFORMANSI

Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.