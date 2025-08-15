CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, o transferden vazgeçti!

Galatasaray, o transferden vazgeçti!

Transferde sağ bek arayışları devam eden Galatasaray, Vasco da Gama'nın sağ beki Paulo Henrique ile ilgilenmekten vazgeçti.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 17:22
Galatasaray, o transferden vazgeçti!

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen ile sözleşme imzalayan Galatasaray, sağ bek transferi için yoğun çaba sarf ediyor.

Sacha Boey, Ainsley Maitland-Niles, Benjamin Pavar ve Wilfred Singo gibi isimleri gündeminde tutan Galatasaray'da Paulo Henrique'nin ismi de geçmişti.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 14 Ağustos günü itibarıyla sarı-kırmızılılar, Paulo Henrique transferinden vazgeçtiğini Vasco da Gama'ya bildirdi.

PERFORMANSI

Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

