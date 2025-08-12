CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı"

GALATASARAY HABERİ - Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan ayrılan ve Serie A ekibi Como ile anlaşan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime tepki gösterdi. İşte o paylaşım... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:28 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:39
GALATASARAY HABERİ - Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı"

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıkladığı Alvaro Morata, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı takıma veda mesajı paylaştı.

İspanyol oyuncu, Galatasaraylı taraftarlar ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür ederken, yönetime tepki gösterdi.

Morata'nın veda mesajında şu ifadelere yer aldı:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı,

Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz.

Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu.

Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir). Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim.

Sevgiyle,

Álvaro ❤️"

