Courtois'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: La Liga devi Real Madrid'de forma giyen ve dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Thibaut Courtois, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir mesaj gönderdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 14:51
Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması sonrası kaleci arayışları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda kaleci adaylarının en üst sırasındaysa Manchester City forması giyen Ederson yer alıyor.

Yönetimin Brezilyalı kaleciyle her konuda anlaşma sağladığı ve İngiliz ekibinin yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.

Ederson'un yanı sıra PSG'den ayrılması beklenen Gianluigi Donnarumma'yı da gündeminde tutan Galatasaray'da Thibaut Courtois'dan taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Bir Galatasaraylı taraftar, Belçikalı eldivene "Galatasaray'a gel kardeşim" diye seslendi.

Courtois ise taraftara "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" şeklinde yanıt verdi.

