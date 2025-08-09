CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyon gibi...

Şampiyon gibi...

Galatasaray, 2025 26 sezonunun açılış maçında Gaziantep’i deplasmanda 3-0’la geçti. Lige galibiyetle ‘merhaba’ diyen sarı kırmızılılara zaferi Barış Alper (2) ve Eren getirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Şampiyon gibi...

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-26'ya da fırtına gibi başladı. Üç golcüsünden de yoksun çıktığı Gaziantep FK deplasmanında çok rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çok da rahat bir galibiyet elde etti. Maça tüm eksiklerine rağmen oldukça etkili başlayan Galatasaray, dakikalar 10'u gösterdiğinde VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı. İcardi, Osimhen ve Morata'nın yokluğunda santrfor olarak maça başlayan Barış Alper Yılmaz, kazanılan penaltıda topun başına geçti ve sarı-kırmızılıları deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

RÖLANTİYE ALDI

Golden sadece 4 dakika sonra Barış Alper Yılmaz, bu kez asisti yaptı, ağları ise Eren Elmalı sarstı. Sarı-kırmızılılar, sonrasında farkı artırmak için saldırdı. Önce Sane ardından Yunus'la net pozisyonları kaçırdı. Dakikalar 45+9'u gösterdiğinde Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Barış Alper Yılmaz, yine ağları havalandırdı. İlk yarıda 3 farkı yakalayan cimbom, ikinci 45'i rölantiye aldı ve maçı ilk yarıdaki gollerle kazandı. Son şampiyon, üç puanı alarak yeni sezona da muhteşem bir zaferle başladı.

İKİNCİ KAPTAN ABDÜLKERİM

Muslera'nın ayrılığı sonrasında birinci kaptanlığa yükselen İcardi, Gaziantep maçının kadrosuna alınmayınca dün sezonun ilk mücadelesinde Abdülkerim Bardakcı pazubandı taktı. Tecrübeli stoper, G.Saray'ın bu sezon ikinci kaptanı.

GOLCÜLER KADRODA YOK

Galatasaray'da dün sezonun ilk maçında Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Como'yla transfer görüşmesi yapan Alvaro Morata, kadroda yoktu. Üç santrforundan da yoksun olan sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, ileri uçta başladı.

KALE GÜNAY GÜVENÇ'İN

Muslera sonrasında henüz kaleci transferini gerçekleştiremeyen G.Saray'da dün Gaziantep deplasmanında kalede Günay Güvenç vardı. Tecrübeli file bekçisi, "Büyük bir ihtimalle kaleci gelecek. Ben forma için savaşa hazırım" dedi.

ARDA FORMAYI GİYDİ

Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen Arda Ünyay, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. Teknik direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki stoperi dün 66'da Davinson'un yerine oyuna aldı. Arda ikinci kez G.Saray formasıyla resmi bir maça çıktı.

