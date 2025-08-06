Uzay takımı G.Saray

Sezona flaş transferlerle başlayan G.Saray, tarihin gördüğü en pahalı kadroyu oluşturdu. 75 milyon Euro ile Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olan Victor Osimhen ve Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna dahil eden sarıkırmızılılar, yüzyılın kadrosunu oluşturdu. Takıma şimdiye kadar sadece iki isim dahil eden G.Saray, Süper Lig tarihinde 300 milyon Euro değeri aşan ilk ekip oldu. Osimhen 70 milyon Euro gösterilen piyasa değeri ile açık ara zirvede yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 35 milyon ile F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen John Duran takip ederken, üçüncü sırayı ise 32 milyonluk değeriyle Sane aldı. G.Saray'ın bu sezon renklerine kattığı iki futbolcu da en değerli isimler listesinin zirvesinde kendilerine yer bulurken, sarı-kırmızılılar takıma katılacak yeni isimlerle kadro değerini 350 milyon Euro seviyesine ulaştırmayı planlıyor. G.Saray yönetimi, oluşturmaya çalıştırdığı bu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde minimum son 24'ü hedefliyor.