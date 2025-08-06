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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli...

Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sermaye artırımı açıklaması yaptı. Sarı kırmızılıların 13 milyar 500 milyon TL'lik sermaye artırımı başvurusu onaylandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 20:23
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Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli...
Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sermaye artırımı açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar, 13 milyar 500 milyon TL'lik sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır."

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