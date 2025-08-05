TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak transfer piyasasına bomba gibi bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Aslan'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya İngiliz devi Manchester United talip oldu. Haberde ayrıca Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği 26 yaşındaki orta saha için 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda masaya oturabileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun başında 18 milyon Euro'luk bedelle İngiliz ekibi Norwich City'den kadroya katılan Sara, sarı-kırmızılı forma ile 45 maça çıkarken,2 gol ve 10 asist kaydetti. Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Gabriel Sara'nın Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro değeri bulunuyor.