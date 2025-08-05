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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Galatasaray için önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig'den o takımın talip olduğu öğrenilirken, Cimbom'un talep ettiği bonservis bedeli ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:55
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TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak transfer piyasasına bomba gibi bir giriş yapan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Takvim'in haberine göre Aslan'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya İngiliz devi Manchester United talip oldu.

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TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Haberde ayrıca Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği 26 yaşındaki orta saha için 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda masaya oturabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Geçtiğimiz sezonun başında 18 milyon Euro'luk bedelle İngiliz ekibi Norwich City'den kadroya katılan Sara, sarı-kırmızılı forma ile 45 maça çıkarken,2 gol ve 10 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Sara için Premier Lig ekibi devrede! İşte Galatasaray'ın bonservis talebi

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Gabriel Sara'nın Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro değeri bulunuyor.

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