Osimhen'e destek

Türkiye'de yüzyılın transferi olan Victor Osimhen'in gelişinden yönetim mali kaynak yaratmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu için daha önce ismi açıklanmayan bazı sponsorlar ile görüşmelerde bulunan yönetim, oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyecek. Osimhen'e her yıl garanti ücreti olan 15 milyon euro'yu ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, toplamda 6 milyon euro'yu bulan imaj ve hakkı ve sadakat bonusunu çeşitli firmalara yükledi. Böylece 4 yıl için Osimhen'e 60 milyon Euro maaş ödemesi yapılacak.