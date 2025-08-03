Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

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Galatasaray'ın Lazio ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yıldız transferler birlikte sahnede yer aldı ve bir konuşma gerçekleştirdi.