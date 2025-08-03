Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Lazio maçı öncesi düzenlenen imza töreni ile birlikte Victor Osimhen, "Sadece Galatasaray" dedi. Sarı kırmızılıların Türk futbol tarihine geçen transferinin sözleşmesindeki bir detay ise dikkat çekti. İşte o haber... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'ın Lazio ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi.
Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yıldız transferler birlikte sahnede yer aldı ve bir konuşma gerçekleştirdi.
Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan ve Türk futbol tarihine geçen Victor Osimhen, sözleşmeyi imzalamasının ardından "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." ve "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.
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