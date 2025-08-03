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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Lazio maçı öncesi düzenlenen imza töreni ile birlikte Victor Osimhen, "Sadece Galatasaray" dedi. Sarı kırmızılıların Türk futbol tarihine geçen transferinin sözleşmesindeki bir detay ise dikkat çekti. İşte o haber... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 09:46
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Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Galatasaray'ın Lazio ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yıldız transferler birlikte sahnede yer aldı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan ve Türk futbol tarihine geçen Victor Osimhen, sözleşmeyi imzalamasının ardından "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." ve "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.

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Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

SÖZLEŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sarı kırmızılılar, yıldız golcüyü 4 yıllığına renklerine bağlarken yapılan sözleşmedeki bir ayrıntı dikkat çekti.

Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Osimhen'e her sezon 21 milyon Euro verecek olan Aslan, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koymadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

VİLLASI HAZIRLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre ayrıca Osimhen'in tamamen Galatasaray'a konsantre olmasını isteyen yönetim, yıldız oyuncuya İstanbul'da ailesi ile birlikte yıllarca oturacağı lüks bir villa hazırladı.

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Galatasaray'da Victor Osimhen önlemi! Sözleşmesindeki detay...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 30 maçta 26 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'i gol kralı olarak noktalamıştı.

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