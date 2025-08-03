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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketliliği devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre; Berkan Kutlu'nun o takıma transferi tamamlanma noktasına yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 11:23
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Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

İsviçre doğumlu eski milli orta sahanın bir sonraki adresinin İspanya olacağı açıklandı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

AS'ın haberine göre La Liga temsilcilerinden Espanyol, Berkan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı.

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Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Haberde Galatasaray'a oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu belirtildi.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Teklifte ayrıca sonraki satışan yüzde 20 pay maddesi bulunduğu açıklandı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Cimbom'un ise teklifi değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

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