Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya teklif! 'Transfer olmak üzere'

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İsviçre doğumlu eski milli orta sahanın bir sonraki adresinin İspanya olacağı açıklandı. AS'ın haberine göre La Liga temsilcilerinden Espanyol, Berkan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Haberde Galatasaray'a oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu belirtildi. Teklifte ayrıca sonraki satışan yüzde 20 pay maddesi bulunduğu açıklandı. Cimbom'un ise teklifi değerlendirmeye aldığı aktarıldı.