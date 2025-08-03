Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

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Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile görüşmelerin başladığını açıkladı.