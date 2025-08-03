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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

Galatasaray'a geçen sezon ara transfer döneminde Lens'tan kiralık olarak katılan ve şartlı satın alma opsiyonun devreye girmesi sonucu bonservisiyle birlikte sarı kırmızılı ekibe transfer olan Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya döndü. Aslan ayrılığı KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 22:07 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 23:17
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Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiraladı! İşte o rakam

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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