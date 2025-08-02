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Haberler Galatasaray Tarihi imza töreni

Tarihi imza töreni

Bugün oynanacak Lazio maçı öncesinde taraftarlar tüm biletleri tüketti. Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni büyük bir coşkuya sahne olacak ve tarihe geçecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Tarihi imza töreni

Galatasaray'da bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde inanılmaz anlar yaşanacak. Sarı-kırmızılılar 21.00'de başlayacak karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek. Ardından da taraftarların beklediği Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan 50 bin bilete adeta akın ederken RAMS Park'ı kapalı gişe yapacak. Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak. Görkemli bir törenle 50 bin taraftarın önünde imza atacak olan 2 dünya yıldızı, büyük bir ses getirecek. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Böylece imza törenini ve Lazio maçını önemli bir gelir kaynağına dönüştürecek olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in bonservisine destek sağlayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk Lazio önünde birçok isme şans verecek.

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