Kalede rota değişti

Manchester City'nin kalecisi Ederson ile her konuda anlaşma sağlayan G.Saray yönetimi, İngiliz ekibinin talebini istediği seviyeye bir türlü çekemedi. Kaleye Trafford'u almasına karşın Ederson'da bir türlü indirime gitmeyen City'nin tavrı üzerine sarı-kırmızılılar başka isimlere yöneldi. Kulübün eski kaleci ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i de devreye sokan G.Saray yönetimi, Liverpool'un 32 yaşındaki Brezilyalı eldiveni Alisson Becker için şartlarını zorluyor. Sambacının yıllık talep ettiği yüksek ücrette indirime gitmesi halinde anlaşmayı uman yönetim, bir yandan da başka bir Brezilyalı eldivenle temasta. İtalyan gazetesi Fabrizio Romano'nun iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Botafogo'nun 29 yaşındaki kalecisi John Victor ile yakından ilgileniyor. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Victor'u yaz başında da gündemine alan yönetim, bir kez daha gaza bastı. Alisson'un mali şartları uymazsa sarı-kırmızılılar Victor'u bitirmek için devreye girecek.