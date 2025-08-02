Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Galatasaray'da forma giymiş ve kendini taraftarlara sevdirerek kulüp tarihinde iz bırakmış o yıldız isim, Leroy Sane transferini değerlendirdi. Alman futbolcu, vatandaşının sarı kırmızılı takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika GS spor haberleri
Podolski, vatandaşı Leroy Sane için "Çok iyi bir futbolcu ve profesyonel. Galatasaray'a büyük bir katkı verecektir." dedi.
"SANE'NİN KARARI YANLIŞ DEĞİL"
Podolski ayrıca geçtiğimiz haftalarda transfer ile ilgili "Ben de İstanbul'da oynadım, muazzam bir şehir. Galatasaray tüm dünyada taraftarı olan harika bir kulüp. Galatasaray, benim dönemimden bu yana kendini daha da geliştirdi. Stadı harika, artık yeni bir antrenman tesisi var. Sane'nin kararı yanlış değil" yorumunu yapmıştı.
"SÜPER LİG'DEN FAZLASINI İSTİYOR"
"Leroy Sane kesinlikle Galatasaray'ın kral transferi. Sadece oranın değil, tüm ligin yeni yıldızı. Galatasaray artık sadece Süper Lig'i kazanmaktan daha fazlasını başarmak istiyor"