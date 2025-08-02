CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Galatasaray'da forma giymiş ve kendini taraftarlara sevdirerek kulüp tarihinde iz bırakmış o yıldız isim, Leroy Sane transferini değerlendirdi. Alman futbolcu, vatandaşının sarı kırmızılı takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı yıldız oyuncu Leroy Sane, süre aldığı ilk maçta taraftarlara güven verdi.

Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

RC Strasbourg ile oynanan hazırlık maçında dakika 75'de Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil olan Alman futbolcu, sarı kırmızılı forma ile ilk kez görücüye çıktı.

Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

29 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın eski yıldızı Lucas Podolski dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Podolski, vatandaşı Leroy Sane için "Çok iyi bir futbolcu ve profesyonel. Galatasaray'a büyük bir katkı verecektir." dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

"SANE'NİN KARARI YANLIŞ DEĞİL"

Podolski ayrıca geçtiğimiz haftalarda transfer ile ilgili "Ben de İstanbul'da oynadım, muazzam bir şehir. Galatasaray tüm dünyada taraftarı olan harika bir kulüp. Galatasaray, benim dönemimden bu yana kendini daha da geliştirdi. Stadı harika, artık yeni bir antrenman tesisi var. Sane'nin kararı yanlış değil" yorumunu yapmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

"SÜPER LİG'DEN FAZLASINI İSTİYOR"

"Leroy Sane kesinlikle Galatasaray'ın kral transferi. Sadece oranın değil, tüm ligin yeni yıldızı. Galatasaray artık sadece Süper Lig'i kazanmaktan daha fazlasını başarmak istiyor"

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
DİĞER
Bu dizi içinizi ısıtacak! Aile Saadeti ile pazartesiler artık daha güzel
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39