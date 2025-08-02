Galatasaray'ın eski yıldızından Leroy Sane değerlendirmesi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

RC Strasbourg ile oynanan hazırlık maçında dakika 75'de Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil olan Alman futbolcu, sarı kırmızılı forma ile ilk kez görücüye çıktı.