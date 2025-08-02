Galatasaray'dan film tadında Victor Osimhen paylaşımı!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i 4 yıllığına renklerine bağladı. Transfer, dünya çapında ses getirirken sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Film tadındaki paylaşıma 'Her maskenin ardında bir misyon, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar' notu düşülürken o video kısa süre içerisinde rekor etkileşim aldı.
'SOLO IL GALA'
𝓑𝓮𝓱𝓲𝓷𝓭 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓶𝓪𝓼𝓴 𝓵𝓲𝓮𝓼 𝓪 𝓶𝓲𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷, 𝓪 𝓹𝓾𝓻𝓹𝓸𝓼𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓪 𝓵𝓮𝓰𝓪𝓬𝔂 𝔀𝓪𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓾𝓷𝓯𝓸𝓵𝓭.#𝓢𝓞𝓛𝓞𝓘𝓛𝓖𝓐𝓛𝓐 💛❤️ pic.twitter.com/ywPyFqTW6G— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2025