Galatasaray'dan film tadında Victor Osimhen paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i 4 yıllığına renklerine bağladı. Transfer, dünya çapında ses getirirken sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Film tadındaki paylaşıma 'Her maskenin ardında bir misyon, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar' notu düşülürken o video kısa süre içerisinde rekor etkileşim aldı.

'SOLO IL GALA'