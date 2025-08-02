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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan film tadında Victor Osimhen paylaşımı!

Galatasaray'dan film tadında Victor Osimhen paylaşımı!

Galatasaray, ses getiren transferi Victor Osimhen için 'Her maskenin ardında bir misyon, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar' notu ile bir paylaşım yaptı. İşte sosyal medyada gündem olan o film tadındaki video... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 13:36
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Galatasaray'dan film tadında Victor Osimhen paylaşımı!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i 4 yıllığına renklerine bağladı. Transfer, dünya çapında ses getirirken sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Film tadındaki paylaşıma 'Her maskenin ardında bir misyon, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar' notu düşülürken o video kısa süre içerisinde rekor etkileşim aldı.

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