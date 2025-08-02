Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Yaz döneminin en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig'den bir takımın sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ve Sara'yı öncelikli hedefi haline getirdiği aktarıldı. İşte Ada basınında yer alan o haber... | Son dakika GS spor haberleri
Haberde ayrıca Manchester City, Everton, Leeds United, Nottingham Forest ve Wolverhampton gibi diğer Ada temsilcilerinin de devrede olduğu vurgulandı. City'nin ise talep edilen rakam sebebiyle bu rekabette mali olarak bir adım önde olduğu ifade edildi.