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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Yaz döneminin en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig'den bir takımın sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ve Sara'yı öncelikli hedefi haline getirdiği aktarıldı. İşte Ada basınında yer alan o haber... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 12:50
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Gabriel Sara ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir haber servis edildi.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Sarı kırmızılıların takımda tutmak istediği Brezilyalı için Aston Villa'nın teklif etmeye hazırlandığı rakam ortaya çıktı.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

Aynı zamanda 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig ekibinin şu an için en öncelikli hedeflerinden birisi olduğu aktarıldı.

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Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

İşte fotomac.com.tr editör Ömer Çağrı Akdere'nin Caught Offside'dan derlediği o haber...

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

G.SARAY İKİ KATINI TALEP EDİYOR

Aston Villa, Gabriel Sara için 20 milyon Euro'luk bir bütçe belirlerken Galatasaray'ın oyuncu için 40 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Premier Lig ekibinin yakın zamanda somut adımlar atacağı ve pazarlık masasına oturarak Sambacı için Cimbom ile fiyat konusunda uzlaşmaya çalışacağı belirtildi.

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Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Premier Lig ve transfer...

CITY 40 MİLYONU KARŞILAYABİLİR

Haberde ayrıca Manchester City, Everton, Leeds United, Nottingham Forest ve Wolverhampton gibi diğer Ada temsilcilerinin de devrede olduğu vurgulandı. City'nin ise talep edilen rakam sebebiyle bu rekabette mali olarak bir adım önde olduğu ifade edildi.

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