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Haberler Galatasaray Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Victor Osimhen'i kısa süre önce resmen duyurdu. Sarı-kırmızılıların bu transferi futbol dünyasında büyük ses getirirken Cimbom, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katarak önemli bir rekor kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 10:56
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Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü serbest kalma bedeli olan 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferle Türk futbol tarihinde şimdiye kadarki en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın kasasından çıkacak.

Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

Victor Osimhen, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekoru kırarken önceki rekor, 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

AVRUPA'DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.

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Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

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