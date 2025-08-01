Galatasaray Victor Osimhen transferiyle rekor kırdı!

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Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü serbest kalma bedeli olan 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferle Türk futbol tarihinde şimdiye kadarki en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın kasasından çıkacak.