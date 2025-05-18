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Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine 2 hafta kala RAMS Park'ta şampiyonluğunu ilan etti. Gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan doğrudan katılım hakkı kazanan Cimbom'un dev turnuvadaki rakipleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:22
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İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt katılım sağlama hakkı kazandı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Avrupa futbolunda birçok ligde sezonun son haftaları oynanırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA katsayı puanına göre sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Devler Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İkinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle...

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026, 8. Hafta: 28 Ocak 2026

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü netlik kazandı. Galatasaray'ın bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle...

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta,Villarreal, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal

G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!
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