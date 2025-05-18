İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.