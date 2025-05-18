İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine 2 hafta kala RAMS Park'ta şampiyonluğunu ilan etti. Gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan doğrudan katılım hakkı kazanan Cimbom'un dev turnuvadaki rakipleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri... | Son dakika GS spor haberleri
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UEFA katsayı puanına göre sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Devler Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İkinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.
Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle...
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026, 8. Hafta: 28 Ocak 2026
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü netlik kazandı. Galatasaray'ın bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle...
Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta,Villarreal, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal
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