Gerçekleri tarih yazar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. RAMS Park'ta bu akşam saat 19.00'da oynanacak Kayserispor maçında sarı-kırmızılı takıma 1 puan bile yetecek. Cimbom, 25. şampiyonluğuyla beraber 5. yıldızını elde etmek istiyor. Daha önce 3. ve 4. yıldızı ilk takan kulüp olarak tarih yazan Aslan, şimdi de 5. yıldızla beraber yeni bir tarihi başarıya daha imza atmayı hedefliyor.

10 YIL SONRA 5. YILDIZ

2001-2002 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde zirveye çıkan Cimbom, 15. şampiyonluğunu elde ederek üçüncü yıldızı almıştı. 2014-2015 sezonunda da Hamza Hamzaoğlu idaresinde 20. kez lig zaferine ulaşan Aslan dördüncü yıldızı formasına takmıştı. Sarı-kırmızılılar tam 10 sene sonra bu kez Okan Buruk yönetiminde 5. yıldıza çok yaklaştı. Galatasaray, 2025'te 25. şampiyonluğu almaya yalnızca bir puan uzaklıkta.

8. ÇİFTE KUPA ZAFERİ

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen, finalde de Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Aslan, tarihindeki 19. kupasına uzandı. Galatasaray, lig şampiyonluğunu da kazanması halinde çifte kupa zaferiyle 2024-2025 sezonunu noktalamış olacak. Ayrıca bu başarıyla birlikte Galatasaray, 8. çifte kupa zaferini tarihe yazdırmış olacak.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK BAŞARI

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde tarihi bir başarıya çok yakın. Okan Buruk, Cimbom'da üst üste 3. şampiyonluğu yaşamayı bekliyor. Okan Buruk şampiyon olduğu anda Fatih Terim, Brian Birch ve Gordon Milne gibi ülke futbolunda seri şampiyonluklar kazanan hocalardan olacak.

ASLANTEPE KUTLAMAYA HAZIR

53 bin kapasiteli RAMS Park bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak. 25. şampiyonluğa hazırlanan Aslantepe'de 2 gündür aralıksız çalışmalar devam ediyor. Kayserispor maçında şampiyonluk ilan edilirse, 90 dakika biter bitmez kutlamalar başlayacak. 5. yıldıza özel ışıklandırma şovuyla görsel şölen gerçekleşecek.

GÜNDÜZ KILIÇ UNUTULMADI

Galatasaray, kulübün efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 45. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 45. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

2025'TE 25. ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Galatasaray bu başarıya giderken ilginç bir seri yakaladı. Aslan, 2023'te 23., 2024'te 24. ve 2025'te 25. Şampiyonluğunu kazandı.