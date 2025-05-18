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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplere göndermeli paylaşım: "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!"

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplere göndermeli paylaşım: "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!"

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları kapsamında dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımına imza attı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 23:39
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Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplere göndermeli paylaşım: "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!"

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!" mesajını kullanarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. Paylaşımda dikkat çeken bir görsel de yer aldı: Kafes içinde bir kanarya ve bir kartal figürüyle, sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sembolik bir gönderme yapıldı.

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