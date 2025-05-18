Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplere göndermeli paylaşım: "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!"

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!" mesajını kullanarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. Paylaşımda dikkat çeken bir görsel de yer aldı: Kafes içinde bir kanarya ve bir kartal figürüyle, sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sembolik bir gönderme yapıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN O PAYLAŞIMI