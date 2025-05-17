TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla rekor kıran yıldız futbolcu Victor Osimhen için büyük bir seferberlik başladı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler, gündeme oturdu. İşte Nijeryalı oyuncunun transfer durumuna dair son detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaraylı futbolseverler yıllar sonra benzer bir kampanyayı Osimhen için başlattı. Gaziantep'teki kupa finali sonrası tribünlerden yükselen "Osimhen'i istiyoruz" tezahüratları dalga dalga yayıldı.
Milyonlarca taraftar sokakta, sosyal medyada aynı sloganı haykırıyor.
Yönetim de gol makinesinin bonservisi için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı. Hatta Napoli'ye ödenmesi gereken 75 milyon euro'nun hazır olduğu biliniyor. Son sözü ise sezon bitiminde Osimhen söyleyecek.
DİĞER