CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla rekor kıran yıldız futbolcu Victor Osimhen için büyük bir seferberlik başladı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler, gündeme oturdu. İşte Nijeryalı oyuncunun transfer durumuna dair son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Tarih 1 Haziran 2011, yer Abdi İpekçi Spor Salonu. Galatasaray- Banvit basketbol maçı oynanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde coşmuş, "Drogba'yı istiyoruz" tezahüratlarıyla ortalığı yıkıyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Başkanlığa yeni seçilen Ünal Aysal'a maç sonrası salondan çıkarken bu konu soruluyor. Aysal karizmatik şekilde"G.Saray taraftarı ne isterse o olur" diyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Kısa süre sonra da Galatasaray, dünya yıldızı Didier Drogba'yı kadrosuna katarak rüyayı gerçeğe dönüştürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Galatasaraylı futbolseverler yıllar sonra benzer bir kampanyayı Osimhen için başlattı. Gaziantep'teki kupa finali sonrası tribünlerden yükselen "Osimhen'i istiyoruz" tezahüratları dalga dalga yayıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Milyonlarca taraftar sokakta, sosyal medyada aynı sloganı haykırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için tarihi kampanya!

Yönetim de gol makinesinin bonservisi için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı. Hatta Napoli'ye ödenmesi gereken 75 milyon euro'nun hazır olduğu biliniyor. Son sözü ise sezon bitiminde Osimhen söyleyecek.

G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi
F.Bahçe'den Goretzka harekatı!
DİĞER
Gaziantep'te kupa coşkusu! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından renkli görüntüler
Çakarlı Kapalıçarşı çetesi çökertildi! Filmlere konu olacak türden dolandırıcılık operasyonu! Çakarlı aracında yakalandı
G.Saray'a Sane müjdesi!
F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:18
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:16
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:45
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor 23:40
G.Saray'a Sane müjdesi! G.Saray'a Sane müjdesi! 23:40
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi 23:40
Daha Eski
Muslera için resmi transfer açıklaması! Muslera için resmi transfer açıklaması! 23:40
F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! 23:40
F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! 23:40
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! 23:40
Boey transferinde olumlu geri dönüş Boey transferinde olumlu geri dönüş 23:40
Icardi şampiyonluk kutlamalarında yer alacak mı? Icardi şampiyonluk kutlamalarında yer alacak mı? 23:40