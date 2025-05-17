TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!
Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı. Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen yönetim orta sahaya sürpriz bir ismi dahil etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in ardından Danimarkalı genç yıldız için harekete geçti. | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray, daha önce Kuzey ekibinden transfer ettiği Victor Nelsson ve Elias Jelert'i de takas formülüyle 19 yaşındaki Victor Froholdt'u bitirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Kopenhaglı yetkililerle ilk tur görüşmelerini yaptı.
İki kulüp arasında yapılan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
KULÜBÜ BEKLEMEDE
Froholdt ile Alman ekipleri Leverkusen, Frankfurt ve Dortmund'un yakından ilgilendiği ve yaz döneminde resmi teklife hazırlandığı öğrenildi.
Kopenhag tarafı bu iddia nedeniyle Frohomdt konusunda işleri ağırdan alırken, bonservis bedeli olarak belirlenen 10 milyon Euro'da indirime yanaşmıyor.
Kopenhag altyapısında yetişen Froholdt geçtiğimiz yaz transfer döneminde profesyonel olurken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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