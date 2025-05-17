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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı. Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen yönetim orta sahaya sürpriz bir ismi dahil etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in ardından Danimarkalı genç yıldız için harekete geçti. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:53
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Trendyol Süper Lig'de pazar günü sahasında oynayacağı Kayseri maçında üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek isteyen Cimbom, Danimarka'da genç bir yeteneği gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Yeni Asır'ın haberine göre, orta sahaya geleceği parlak bir isim arayan Aslan, Kopenhag forması giyen Victor Froholdt'a kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Galatasaray, daha önce Kuzey ekibinden transfer ettiği Victor Nelsson ve Elias Jelert'i de takas formülüyle 19 yaşındaki Victor Froholdt'u bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Sarı-kırmızılı yönetim, Kopenhaglı yetkililerle ilk tur görüşmelerini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

İki kulüp arasında yapılan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

KULÜBÜ BEKLEMEDE

Froholdt ile Alman ekipleri Leverkusen, Frankfurt ve Dortmund'un yakından ilgilendiği ve yaz döneminde resmi teklife hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Kopenhag tarafı bu iddia nedeniyle Frohomdt konusunda işleri ağırdan alırken, bonservis bedeli olarak belirlenen 10 milyon Euro'da indirime yanaşmıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk Danimarkalı!

Kopenhag altyapısında yetişen Froholdt geçtiğimiz yaz transfer döneminde profesyonel olurken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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