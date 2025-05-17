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Kutlama hazırlığı
Son yıllarda RAMS Park'taki koreografilerle beğeni toplayan Galatasaray tribünleri, Kayserispor maçı öncesinde de özel hazırlıklar yapıyor. Yarın akşam oynanacak mücadelede taraftar desteğinin ve tribün şovlarının üst seviyede olması bekleniyor. Yönetim büyük bir titizlik içinde maç sonrası şampiyonluk için statta süsleme, ses sistemi ve çeşitli platformlar için çalışmalarını yapıyor.
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