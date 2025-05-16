Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Milliyet'in haberine göre, karar vermek için ligin bitmesini bekleyen dünyaca ünlü golcüye, "Biz Napoli'ye senin çıkış bedelini (75 milyon euro) ödemeye hazırız. Seninle de uzun süreli anlaşma yapmak istiyoruz. Avrupa'nın devlerinin seni istediğini de biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bu seneyi çok önemsiyoruz. En azından 1 sene bizde oynarsın sonra istediğin takıma gidersin. Sana vereceğimiz yıllık ücretin yanısıra satışından da pay verelim ve kendi bonservisine de ortak olursun' teklifini sunacakları öğrenildi.