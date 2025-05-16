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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla taçlandırmaya hazırlanan Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Victor Osimhen'in takımda tutmak için çalışmalar hızlandı. Nijeryalı yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'i transfer etmek için yeni bir formül buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 18:48
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Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Finalde attığı 2 golle kupanın kazanılmasında önemli rol oynayan Nijeryalı süper yıldız, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Galatasaraylı taraftarlar Trabzonspor maçında yaptığı "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarıyla 26 yaşındaki golcünün transferi için yönetime mesaj gönderdi.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

"KARARIMI SEZON SONUNDA ALACAĞIM"

Yıldız futbolcu ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." ifadelerini kullandı.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Galatasaray, adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan Victor Osimhen'i bonservisini almak istiyor.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için her yolu deneyen yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yeni bir formül belirledi.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Kupa finaline attığı 2 golle damga vuran ve tüm kulvarda toplamda 35 gole ulaşarak Jardel'in 34 gollük rekorunu geçen Osimhen'in Galatasaray'da devam etmesi için her olasılığın masaya yatırıldığı belirlendi.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Gaziantep'te tribünlerin 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' tezahüratını yaptığı tecrübeli futbolcuyu ikna etmekte kararlı olan sarı-kırmızılılar finansal olarak cazip bir model geliştirdi.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Milliyet'in haberine göre, karar vermek için ligin bitmesini bekleyen dünyaca ünlü golcüye, "Biz Napoli'ye senin çıkış bedelini (75 milyon euro) ödemeye hazırız. Seninle de uzun süreli anlaşma yapmak istiyoruz. Avrupa'nın devlerinin seni istediğini de biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bu seneyi çok önemsiyoruz. En azından 1 sene bizde oynarsın sonra istediğin takıma gidersin. Sana vereceğimiz yıllık ücretin yanısıra satışından da pay verelim ve kendi bonservisine de ortak olursun' teklifini sunacakları öğrenildi.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Böylece önümüzdeki yıl 75 milyon euronun üzerindeki bir satıştan Napoli'ye ödenecek kısmın çıkarılıp, edilecek kârdan da Osimhen'e yüzde 40 civarında bir bedel teklif edilecek.

Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Osimhen'in bonservisi alınır ve seneye Galatasaray tarafından 100 milyon euroya satılırsa futbolcu da ekstradan 10 milyon euro alacak.

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