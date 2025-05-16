Osimhen için görülmemiş formül! Galatasaray transferi böyle bitirecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla taçlandırmaya hazırlanan Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Victor Osimhen'in takımda tutmak için çalışmalar hızlandı. Nijeryalı yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'i transfer etmek için yeni bir formül buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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"KARARIMI SEZON SONUNDA ALACAĞIM"
Yıldız futbolcu ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan Victor Osimhen'i bonservisini almak istiyor.
Nijeryalı golcüyü takımda tutmak için her yolu deneyen yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yeni bir formül belirledi.
Kupa finaline attığı 2 golle damga vuran ve tüm kulvarda toplamda 35 gole ulaşarak Jardel'in 34 gollük rekorunu geçen Osimhen'in Galatasaray'da devam etmesi için her olasılığın masaya yatırıldığı belirlendi.
Gaziantep'te tribünlerin 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' tezahüratını yaptığı tecrübeli futbolcuyu ikna etmekte kararlı olan sarı-kırmızılılar finansal olarak cazip bir model geliştirdi.
Milliyet'in haberine göre, karar vermek için ligin bitmesini bekleyen dünyaca ünlü golcüye, "Biz Napoli'ye senin çıkış bedelini (75 milyon euro) ödemeye hazırız. Seninle de uzun süreli anlaşma yapmak istiyoruz. Avrupa'nın devlerinin seni istediğini de biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bu seneyi çok önemsiyoruz. En azından 1 sene bizde oynarsın sonra istediğin takıma gidersin. Sana vereceğimiz yıllık ücretin yanısıra satışından da pay verelim ve kendi bonservisine de ortak olursun' teklifini sunacakları öğrenildi.
Böylece önümüzdeki yıl 75 milyon euronun üzerindeki bir satıştan Napoli'ye ödenecek kısmın çıkarılıp, edilecek kârdan da Osimhen'e yüzde 40 civarında bir bedel teklif edilecek.
Osimhen'in bonservisi alınır ve seneye Galatasaray tarafından 100 milyon euroya satılırsa futbolcu da ekstradan 10 milyon euro alacak.
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