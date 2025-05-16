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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek bölgesi için eski yıldızı Sacha Boey ile temas kuran Cimbom, teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 13:15
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Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş

Aslan sağ bek için eski oyuncusu Sacha Boey ile masaya oturdu…

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş

Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan oyuncu sakatlıklar ve form durumu nedeniyle gözden düştü.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş

Takvim'de yer alan habere göre, Alman ekibine kiralık teklif yapmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, oyuncu ile de geçtiğimiz günlerde masaya oturdu ve gelmeye sıcak baktığı bilgisi üzerine süreci hızlandırdı.

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