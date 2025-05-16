Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Transferde olumlu geri dönüş
Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek bölgesi için eski yıldızı Sacha Boey ile temas kuran Cimbom, teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla 16 maçta görev aldı.
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