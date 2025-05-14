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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Son dakika Galatasaray haberi | Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, yönetimden motivasyonu zirveye taşıyacak bir prim kararı geldi. Çifte kupayla sezonu tamamlaması halinde sarı-kırmızılı takıma verilecek ödül belli oldu. İşte o rakam… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:08
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Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Yaklaşık 30 bin kişilik tribün kapasitesine sahip stadyumda tüm hazırlıklar tamamlandı ve futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor.

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

HEDEF 19. KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nı bugüne dek 18 kez müzesine götüren Galatasaray, bu akşamki karşılaşmayı kazanarak 19. kez şampiyon olmayı ve 5 sezonluk kupa özlemine son vermeyi hedefliyor.

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Aynı zamanda Süper Lig'de de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılılar, sezonu çifte zaferle noktalamak istiyor.

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

YÖNETİMDEN DEV PRİM

Çifte kupa hedefi doğrultusunda takımı ekstra motive etmek isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, daha önce açıkladığı 7 milyon dolarlık prim paketini güncelledi.

Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam

Sabah'ta yer alan habere göre, hem lig şampiyonluğu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda Galatasaraylı futbolcular toplam 10 milyon dolar prim alacak.

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