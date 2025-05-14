Galatasaray’dan dev prim hamlesi! İşte çifte kupa için ödenecek rakam
Son dakika Galatasaray haberi | Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, yönetimden motivasyonu zirveye taşıyacak bir prim kararı geldi. Çifte kupayla sezonu tamamlaması halinde sarı-kırmızılı takıma verilecek ödül belli oldu. İşte o rakam… (GS spor haberleri)
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Aynı zamanda Süper Lig'de de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılılar, sezonu çifte zaferle noktalamak istiyor.
YÖNETİMDEN DEV PRİM
Çifte kupa hedefi doğrultusunda takımı ekstra motive etmek isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, daha önce açıkladığı 7 milyon dolarlık prim paketini güncelledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, hem lig şampiyonluğu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda Galatasaraylı futbolcular toplam 10 milyon dolar prim alacak.
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