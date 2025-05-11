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Haberler Galatasaray Usta işi finish

Usta işi finish

Alvaro Morata bir kez daha kenardan gelerek skor katkısı yaptı. İspanyol forvet, enfes son vuruşuyla usta işi bir gole imza attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Usta işi finish

Sarı kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Alvaro Morata bir kez daha kenardan gelerek ağları havalandırdı. Eyüpspor deplasmanında da sonradan oyuna girip 2 gol kaydeden İspanyol yıldız, dün de Trabzonspor karşısında enfes bir gole imza attı. Son 3 maçta 3 gol atan Morata, toplamda da 5. golünü buldu. 32 yaşındaki futbolcu özellikle gol anındaki enfes son vuruşuyla alkışları topladı. 84. dakikada Morata'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın hamlesi de yetersiz kaldı. Morata'nın ligde 2 de asisti var.

ALKIŞLAR MORATA'YA

Yeni saç stiliyle dikkat çeken Alvaro Morata'nın kanserli çocuklar için böyle bir tarz benimsediği öğrenildi. Morata, "Benim saç stilime sahip olmak isteyen kanser hastası çocuklarla tanıştım. Onlar benim stilime sahip olamayacakları için ben de onlar gibi saçlarımı kazıttım. Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan güzel bir davranış" diye bu durumu anlattı.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ

Trabzonspor deplasmanında gelen galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber tribüne giden sarı-kırmızılı futbolcular 2-0'lık skoru taraftarlarına armağan etti. Artık galibiyetler sonrası klasikleşen galibiyet üçlüsü Alvaro Morata'dan geldi. Morata'yı arkadaşları da tebrik etti.

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