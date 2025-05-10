Trabzonspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında futbolseverler, sezonun son derbisi için ekranları başına kilitlendi. Ligin Karadeniz devi Trabzonspor, şampiyonluk geri sayımında olan Galatasaray'ı ağırlıyor.

Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Erwin Blank yer alıyor.

Dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

G.SARAY'DAN ANLAMLI HAREKET

Galatasaray, Trabzonspor derbisi öncesi sahaya hayatını kaybetmiş usta sanatçı Volkan Konak ve cani bir saldırı ile hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi tişörtleri ile çıktı.

♾️ Takımımız ısınmaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak ve genç yaşta acımasız bir saldırıyla hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi'nin tişörtleriyle çıktı. #TSvGS pic.twitter.com/edSoEHWDv3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 10, 2025

OSIMHEN'DEN KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

FATİH TEKKE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

MUSLERA'NIN GÖZÜ REKORDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR

Türkiye Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 10, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDA 104. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşıyor. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

KARADENİZ'DEKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.