CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sezonun son derbisinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 20:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında futbolseverler, sezonun son derbisi için ekranları başına kilitlendi. Ligin Karadeniz devi Trabzonspor, şampiyonluk geri sayımında olan Galatasaray'ı ağırlıyor.

Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Erwin Blank yer alıyor.

Dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

G.SARAY'DAN ANLAMLI HAREKET

Galatasaray, Trabzonspor derbisi öncesi sahaya hayatını kaybetmiş usta sanatçı Volkan Konak ve cani bir saldırı ile hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi tişörtleri ile çıktı.

OSIMHEN'DEN KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

Derbide çok konuşulacak pozisyon! Devamını Oku BUNU DA OKU

FATİH TEKKE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

Derbide sakatlık şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

MUSLERA'NIN GÖZÜ REKORDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

Muslera'dan üst üste 2 kritik kurtarış! Devamını Oku BUNU DA OKU

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR

Türkiye Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 10, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDA 104. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşıyor. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

KARADENİZ'DEKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Derbide çok konuşulacak pozisyon!
Derbide sakatlık şoku!
DİĞER
Barcelona - Real Madrid maçı öncesi flaş Arda Güler gelişmesi! Ancelotti resmen açıkladı
Başkan Erdoğan "Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye" programında terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz!
Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı...
Fatih Tekke'den rotasyon sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 19:22
Arda Turan'dan S. Donetsk açıklaması! Arda Turan'dan S. Donetsk açıklaması! 19:17
Başkan Erdoğan'dan G.Birliği'ne tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Birliği'ne tebrik! 19:10
Trabzonspor-Galatasaray | CANLI Trabzonspor-Galatasaray | CANLI 18:52
Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman? Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman? 18:43
F. Karagümrük play-off finali oynayacak! F. Karagümrük play-off finali oynayacak! 18:43
Daha Eski
Fatih Tekke'den rotasyon sözleri! Fatih Tekke'den rotasyon sözleri! 18:37
Tek gol Manisa FK'yı ligde tuttu! Tek gol Manisa FK'yı ligde tuttu! 18:33
Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı... Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı... 18:31
Sakaryaspor 1. Lig'de kalmayı başardı! Sakaryaspor 1. Lig'de kalmayı başardı! 18:29
Konya evinde 3 puanı kaptı! Konya evinde 3 puanı kaptı! 18:03
Konya evinde 3 puanı kaptı! Konya evinde 3 puanı kaptı! 18:03